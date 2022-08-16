Маррей о трехчасовой победе над Вавринкой: «Мы уже не молодые. Проводить такие матчи намного сложнее, чем когда нам было по 25»

прокомментировал победу над в матче трехкратных чемпионов «Больших шлемов» в первом круге в Цинциннати – 7:6, 5:7, 7:5 почти за три часа.

«Мы уже не молодые. Проводить такие матчи намного сложнее, чем когда нам было по 25. Но мы оба выкладывались до самого конца, мы оба очень любим этот спорт.

Последние несколько лет у нас обоих были проблемы с травмами. Надеюсь, вам понравилось смотреть, как мы играем.

Я начал играть в теннис в четыре года, но серьезно к нему отношусь лет с 12-13. Так что уже больше 20 лет это огромная часть моей жизни. Когда я был травмирован и не знал, смогу ли вернуться, я вспоминал, почему играю. И в детстве я начал играть, потому что... Я люблю это (прослезился).

Потребовалось много усилий, чтобы вернуться на этот уровень, и я хочу максимально использовать те возможности, которые у меня еще есть».

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