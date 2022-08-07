Медведев о победе в Лос-Кабос: «В теннисе одна неделя иногда может перевернуть ход всего сезона»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Кэмероном Норри в финале в Лос-Кабос. Россиянин победил 7:5, 6:0 и взял первый титул в сезоне.

«Каждый матч на этой неделе получился очень хорошим, но финалы всегда особенные. В финале ты играешь против лучшего теннисиста недели, так что матчи всегда получаются очень высокого уровня. Я рад, что смог показать хороший теннис и хорошие удары в таком важном матче.

В теннисе одна неделя иногда может перевернуть ход всего сезона, и это здорово. До того, как приехать сюда, я проиграл пять финалов подряд. Это не классно, я бы хотел показывать другие результаты.

Никогда не знаешь, случится что-то или нет, поэтому перед этим финалом я, конечно, немного нервничал, даже чуть больше, чем обычно. Но сейчас я очень счастлив, что одержал победу», – сказал Медведев в интервью на корте.

Медведев выиграл первый титул в сезоне! Он в отличной форме перед самым продуктивным отрезком года

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