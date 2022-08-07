Веснина о победе Медведева в Лос-Кабос: «Даня готов к американской серии. Команда планомерно готовит его к US Open»

Елена Веснина прокомментировала победу Даниила Медведева на турнире в Лос-Кабос. В финале россиянин обыграл Кэмерона Норри – 7:5, 6:0.

«Очень уверенная и нужная для Даниила победа – первый титул в сезоне. Обыграл очень упорного и сильного соперника Кэмерона Норри, который стоит уже в десятке (на самом деле Норри сейчас 12-й – Sports.ru). Это очень опасный соперник, да еще и левша».

Также она высказалась о готовности Медведева к основным турнирам американской серии.

«Даня готов к предстоящим турнирам и US Open. Думаю, что Медведев и его команда распланировали календарь и уже имеют опыт подготовки к самому важному турниру – «Большому шлему». Важно подойти к нему в самом хорошем состоянии, иметь игровую практику и уверенность, чтобы не было травм. Команда Дани планомерно подготавливает его к турниру», – цитирует Веснину «Чемпионат».

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