Энди Маррей: «Многие считают, что мне пора заканчивать. Но я привык постоянно пытаться прибавить и в чем-то стать лучше»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, почему не думает о завершении карьеры.

«Теннис подарил мне потрясающую жизнь. У меня есть цель на каждый день. Я привык постоянно пытаться прибавить и в чем-то стать лучше. Этот процесс приносит мне удовольствие.

Я люблю теннис. По сути, именно поэтому я вернулся и поэтому хочу продолжать. Многие считают, что мне пора заканчивать. Но я люблю теннис, люблю соревноваться и чувствую, что могу стать лучше, чем сейчас.

Когда придет время и я почувствую, что больше не могу прибавлять, это заставит меня задуматься».

На этой неделе Маррей выступит на турнире ATP 500 в Вашингтоне.

Маррей показал возвращение в спорт с железным бедром: два года боли, слез и больничных коек

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе