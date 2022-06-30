Маррей об «Уимблдоне»-2023: «Зависит от физического состояния. Если буду чувствовать себя хорошо, постараюсь играть дальше»

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Энди Маррей прокомментировал поражение от Джона Изнера во втором круге «Уимблдона» (4:6, 6:7, 7:6, 4:6).

«Я мог бы хорошо здесь выступить. Пройди я дальше, кто знает, что бы произошло.

Я думаю, большинство игроков в туре сказали бы, что исход такого матча зависит от нескольких очков. Сегодня я сыграл эти очки недостаточно хорошо.

Но не думаю, что сегодняшний матч должен изменить мое мнение на этот счет [что я могу далеко проходить на ТБШ].

Одна из причин, по которой важно улучшать свой рейтинг и стараться попасть в посев, в том, чтобы избежать топами и такими опасными соперниками на ранних стадиях турниров».

Также он ответил, приедет ли на «Уимблдон» в следующем году.

«Зависит от физического состояния. Буду чувствовать себя хорошо – постараюсь играть дальше.

Но с учетом физических проблем, с которыми я столкнулся в последние несколько лет, крайне сложно делать долгосрочные прогнозы о том, как я буду чувствовать себя даже через несколько недель, не говоря уже о годе.

Если физически я буду в порядке, то да, буду продолжать играть. Но нелегко оставаться в оптимальном состоянии, чтобы соревноваться на самом высоком уровне».

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