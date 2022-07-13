Маррей о разгроме Куэрри: «Осознаю, что приближаюсь к завершению карьеры, поэтому делаю все возможное в каждом матче»

Энди Маррей прокомментировал то, что вернулся на турнир в Ньюпорте впервые с 2006 года.

«Здорово вернуться сюда и снова сыграть на этом корте спустя 16 лет. Многое произошло за это время: женитьба, рождение четверых детей и все такое. Но я рад вернуться».

В первом круге британец отдал два гейма Сэму Куэрри (6:2, 6:0).

«Было так прохладно и непросто, но я делал все возможное, учитывая условия. В каждом матче я стараюсь выкладываться на 100%. Конечно, последние 4-5 лет получились сложными из-за травм, и я осознаю, что приближаюсь к завершению карьеры, поэтому делаю все возможное в каждом матче и каждом турнире, в котором принимаю участие».

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