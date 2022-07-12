Гарбинье Мугуруса: «После «Уимблдона» было несколько тяжелых дней, но потом я подумала: хватит, впереди еще полгода, и нужно выложиться по полной»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» поделилась, какой у нее настрой после вылета в первом круге .

«Я надеюсь, что по возвращении буду лучше себя чувствовать и лучше играть. Я не очень стабильна, бывают перепады, иногда я играю лучше, иногда не очень, и надеюсь, что теперь ситуация изменится.

После «Уимблдона» было несколько тяжелых дней, потому что я не очень хорошо себя чувствовала. Но потом я подумала: хватит, впереди еще полгода, и нужно выложиться по полной. Настрой может быстро измениться, если провести хороший турнир. Я заряжена и с нетерпением жду следующих матчей. Плюс тенниса в том, что каждую неделю новый турнир, и на следующей неделе все может измениться».

Мугуруза сказала, что хочет вернуть форму, в которой была в конце прошлого сезона, когда выиграла итоговый турнир.

«Может, именно это меня и сдерживает – постоянное сравнение с тем моментом. Мне нужно об этом забыть и просто играть. Из-за этого давления я зажимаюсь».

Также она прокомментировала слова , что «сравнения с сильно мешают» и испанские болельщики «избалованы его достижениями».

«У меня на несколько лет больше опыта, и в каком-то смысле мне нравится это давление. Но я понимаю, что у людей большие ожидания, и когда они видят, что у меня не все получается, они задаются вопросом, что произошло. Это палка о двух концах».

Мугуруса о провалах на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне»: «Для меня стало тяжелым ударом то, что я не смогла найти свой теннис»

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