Бадоса о сравнениях с Надалем: «Все, что ты делаешь, кажется мелочью. Мы избалованы его достижениями»

высказалась о сравнениях с .

«Сравнения с Надалем сильно мешают, и нужно перестать это делать. Мы говорим о лучшем спортсмене в истории, не только в Испании. Такие бывают раз в тысячу лет. Мы должны помнить, что нам повезло, но повторить достижения Рафы невозможно, хотя я надеюсь, что ошибаюсь.

Трудно идти вслед за ним, потому что все, что ты делаешь, кажется мелочью. Выход в четвертьфинал «Большого шлема» или победа в Индиан-Уэллс мало ценятся в нашей стране, мы этим избалованы.

Плюс в том, что он нас вдохновляет в трудные моменты, я всегда думаю, как бы он поступил. Но на профессиональном уровне нехорошо сравнивать себя с ним целыми днями».

О том, в Испании недооценивают ее достижения и

«Это очень хорошие спортивные достижения, и их не всегда ценят, особенно с учетом места, на котором я сейчас. Когда ты 70-я и выходишь в четвертьфинал, это отличный турнир. Если ты №2, то должна быть в финале. Так мы живем, я над этим работаю и хочу ложиться спать, зная, что сегодня выложилась на 100%. Мне важно мое мнение и мнение моего близкого окружения».

О том, что с Надалем сравнивают

«Он станет выдающимся спортсменом, новым лидером в нашей стране. Он Карлос Алькарас и им останется, давайте не будем искать сходства с Рафой. Я надеюсь, что он добьется того же или даже большего, это было бы радостью для испанского спорта, но было бы здорово, если бы мы воспринимали его как Карлитоса».

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