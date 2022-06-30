Мугуруса о провалах на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне»: «Для меня стало тяжелым ударом то, что я не смогла найти свой теннис»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала неудачное начало сезона. Она проиграла 12 матчей из 20.

«Последние полгода получились очень сложными. Я столкнулась с поражениями, разочарованием и давлением. Моя команда приложила очень много усилий для того, чтобы я была готова к и – турнирам, которые я так люблю. И для меня стало тяжелым ударом то, что я не смогла найти свой теннис.

Я хочу принести извинения всем болельщикам и всем, кто от меня чего-то ждет. Надеюсь, оставшиеся шесть месяцев 2022-го будут более сносными, и я хотя бы снова найду хорошие ощущения на корте».

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