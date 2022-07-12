Рыбакина, которую Тарпищев назвал «продуктом российской школы»: «Переход в профессионалы очень сложный. Нельзя называть юниоров готовым продуктом»

Чемпионка ответила на вопрос, можно ли считать юниоров, натурализованных Казахстаном, продуктом российской школы тенниса.

«Переход из юниоров в профессионалы очень сложный, должна быть хорошая команда. Поэтому нельзя называть это готовым продуктом», – сказала она на пресс-конференции в Нур-Султане.

Рыбакина получила казахстанское гражданство в 2018-м, когда ей было 19 лет.

Тарпищев о мнении, что ФТР не причастна к победе Рыбакиной на «Уимблдоне»: «Она у нас занималась с шести лет и до 18 – какие минимальные заслуги?»

Босс российского тенниса сказал, что чемпионка «Уимблдона» Рыбакина – «наш продукт». Смешно

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