Рыбакина: «Переход в профессионалы очень сложный. Не считаю натурализацию юниоров готовым продуктом»

Теги Шамиль Тарпищев ФТР Елена Рыбакина Sports.ru - Казахстан Федерация тенниса Казахстана Спорт Казахстана

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина ответила на вопрос о том, можно ли считать юниоров, натурализованных Казахстаном, продуктом российской школы тенниса.

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«Переход из юниоров в профессионалы очень сложный, должна быть хорошая команда. Поэтому нельзя называть это готовым продуктом», – сказала она на пресс-конференции в Нур-Султане.

Рыбакина получила казахстанское гражданство в 2018-м, когда ей было 19 лет.

Ранее президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал Рыбакину «продуктом российской школы».

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