Евгений Кафельников: «И российская, и казахстанская стороны в равной степени имеют отношение к успеху Рыбакиной»

Евгений Кафельников прокомментировал мнение , что ФТР не имеет отношения к победе Елены Рыбакиной на «Уимблдоне». До 2018 года Рыбакина представляла Россию, но теперь выступает под флагом Казахстана.

«В данном случае стоит отметить вклад обеих сторон. Безусловно, первые шаги в теннисе и азы она постигала в России, именно здесь ее научили перебрасывать мяч через сетку. Однако когда дошло дело до финансовой составляющей, казахстанская федерация ей помогла, этого отрицать нельзя.

Поэтому и российская, и казахстанская стороны в равной степени имеют отношение к этому успеху», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Босс российского тенниса сказал, что чемпионка «Уимблдона» Рыбакина – «наш продукт». Смешно

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