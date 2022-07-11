Командная о Рыбакиной: «ФТР в свое время не смогла помочь Лене, а Казахстан смог. Поэтому наша Федерация, увы, не имеет отношения к этой победе»

Журналистка Мария Командная прокомментировала победу Елены Рыбакиной на «Уимблдоне».

«Уже все мои бывшие коллеги написали, что Лена – дочка Андрея Рыбакина, который на НТВ+ долгое время работал продюсером. Денег на то, чтобы растить из Лены профессиональную теннисистку, отчаянно не хватало. Конечно, были какие-то спонсоры, но очень нужна была материальная поддержка Федерации тенниса.

Насколько я знаю, просили немного, но даже столько Федерация дать не смогла. А вот Казахстан смог. И теперь Лена выиграла «Уимблдон». То, что на такую талантливую спортсменку в свое время не нашли денег, очень печально. И поэтому наша Федерация, увы, отношения к этой победе не имеет😔», – написала Командная в сторис инстаграма.

Босс российского тенниса сказал, что чемпионка «Уимблдона» Рыбакина – «наш продукт». Смешно

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