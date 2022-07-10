Мама Кириоса о свободном времени: «Раньше он с радостью сидел в номере и постоянно играл в видеоигры. Теперь он понимает, что жизнь не вращается вокруг тенниса»

Мама Ника Кириоса Нилл считает, что выход австралийца в финал «Уимблдона» связан с новым подходом к свободному времени.

«Нам было так трудно вытащить его куда-то. Он с радостью сидел в номере и постоянно играл в видеоигры. У него болело плечо от того, сколько он играл.

В Пекине мы хотели, чтобы он пошел с нами на Великую Китайскую стену. Кто бы отказался? Но Ник не пошел. Он с радостью сидел в номере и заказывал доставку еды, вот что меня беспокоило.

Помню, в Канаде мы предложили поехать на Ниагарский водопад. Он даже не захотел туда. Я поехала одна на туристическом автобусе. Ник не захотел».

Нилл не смогла приехать в Лондон из-за проблем со здоровьем, но следила за успехами сына.

«Он наконец-то ценит свое положение, и это лучше всего. Есть перемены, я вижу в его сторис.

Он, наверное, впервые посетил Биг Бен. За все время, что он бывал в Лондоне, он никуда не ходил. После Australian Open этого года он начал что-то делать.

Теперь он понимает, что жизнь не вращается вокруг тенниса. Никто не ожидает, что он такой. Нужно получать удовольствие от жизни. Я очень рада, что сейчас он так и делает».

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