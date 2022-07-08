Кириос о выходе в финал «Уимблдона»: «Я спал, наверное, час из-за волнения. В голове столько мыслей, я будто безумный шар энергии»

Австралиец Ник Кириос рассказал, как отреагировал на выход в финал «Уимблдона» после отказа .

«Я узнал вчера за ужином. Если честно, сначала я ощутил легкое разочарование. Я был сосредоточен на матче против него, на тактике, на том, как я выйду и буду играть, на эмоциях от выхода на корт, на всех этих вещах.

Для него это непростое решение. Думаю, в конечном счете всем хотелось увидеть, как мы зарубимся. Надеюсь, ему станет лучше.

Прошлой ночью я плохо спал. Я проспал, наверное, час из-за волнения и возбуждения. Такая тревога, я уже так нервничал, хотя обычно этого не делаю. Внутри все бурлило, в голове столько мыслей о финале «Уимблдона». Я только об этом и думал: представлял себя победителем, проигравшим, все такое. Я сейчас будто безумный шар энергии. Сейчас я просто хочу пойти на корт и потренироваться. Хочу, чтобы финал уже начался.

Я знаю, что мне нужно просто успокоиться. До матча еще пара дней. Надеюсь, сегодня вечером я лучше отдохну, выпью ромашковый чай и расслаблюсь».

Также Кириос ответил, как относится к критике в свой адрес, в частности после вспышек эмоций и конфликтов с судьями.

«Это тяжело. Мне приходится с этим справляться. В таком мире мы живем.

Я в финале . В глубине души я знаю все, через что мне пришлось пройти и ради чего я работал. Я просто стараюсь наслаждаться процессом. Люди пишут то, что хотят. Я могу контролировать только то, что делаю я.

Я просто выйду и буду наслаждаться моментом. За всю мою жизнь только восемь человек выигрывали этот титул. Серьезно, восемь. Так что я просто сделаю все, что в моих силах».

Надаль снялся с полуфинала «Уимблдона» – из-за надрыва мышц живота. Понял, что не сможет взять титул

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе