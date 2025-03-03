Соболенко и Байлс номинированы на приз лучшей спортсменке года от Laureus
Арина Соболенко претендует на награду Laureus в номинации «Спортсменка года».
Также номинированы:
гимнастка Симона Байлс;
футболистка Айтана Бонмати;
бегуньи Сифан Хассан и Фейт Кипьегон.
Церемония вручения пройдет 21 апреля в Мадриде. В прошлом году награду получила Бонмати.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @LaureusSport
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