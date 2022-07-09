Ник Кириос: «У легенд австралийского тенниса есть болезненная, навязчивая идея меня задирать. Для них я изгой»

Ник Кириос высказался о критике легенд австралийского тенниса в свой адрес. На днях чемпион «Уимблдона»-1987 Пэт Кэш назвал цирком поведение Кириоса в матче со Стефаносом Циципасом.

«Это довольно грустно, потому что я не получаю никакой поддержки ни от кого из австралийских игроков. Имею в виду не действующих, а великих игроков прошлого. Странно, но по какой-то причине у них есть какая-то навязчивая, болезненная идея меня задирать. Для них я изгой.

Эти легенды не всегда были ко мне добры, не всегда меня поддерживали. Они не поддерживали меня в последние две недели, поэтому мне тяжело читать то, что они обо мне говорят.

Я был счастлив видеть Эшли Барти в финале Australian Open. Я бы никогда не сказал ни одного плохого слова об австралийце, вышедшем в финал. Но это только я.

Не знаю, то ли я им не нравлюсь, то ли они меня боятся. В общем, я не знаю, что это такое, но это отстой, потому что, если бы мы поменялись ролями, и в финале был бы Алекс де Минаур, Джордан Томпсон или Танаси Коккинакис, я был бы в восторге. Я бы выпил пинту пива, болея за кого-то них в финале».

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