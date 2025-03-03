Маррей поедет с Джоковичем на «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами

Энди Маррей будет сопровождать Новака Джоковича на ближайших турнирах в США.

В феврале на соревнованиях в Дохе с сербом тренировался Фернандо Вердаско.

Ранее в The Times сообщали , что Маррей останется в команде Джоковича как минимум до конца «Уимблдона».