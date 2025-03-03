Маррей поедет с Джоковичем на «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами
Энди Маррей будет сопровождать Новака Джоковича на ближайших турнирах в США.
В феврале на соревнованиях в Дохе с сербом тренировался Фернандо Вердаско.
Ранее в The Times сообщали, что Маррей останется в команде Джоковича как минимум до конца «Уимблдона».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @SkySportsTennis
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