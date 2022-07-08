Кириос о сообщении от Джоковича: «В начале недели он такой: «Надеюсь, увидимся в воскресенье»

Австралиец Ник Кириос рассказал об отношениях с , против которого сыграет в финале «Уимблдона».

«Сейчас у нас что-то типа броманса, что странно. Все знают, что какое-то время мы друг друга недолюбливали. Думаю, это было полезно для спорта. Вокруг каждого нашего матча была шумиха. Это было интересно прессе, зрителям и так далее.

Я был практически единственным, кто вступился за него во время всей этой драмы на Australian Open. Мне кажется, именно так можно заслужить уважение. Не на теннисном корте, а в реальной жизни, когда происходит кризис и человек становится на твою сторону...

Сейчас мы переписываемся в директе и все такое. Это очень странно. Вообще-то, в начале недели он такой: «Надеюсь, увидимся в воскресенье».

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