Сафиуллин, Бублик, Нисикори и Фонсека заявились на «Челленджер 175» в Финиксе
Опубликована заявка «Челленджера» категории 175 в Финиксе.
Турнир пройдет на второй неделе «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
С 11 по 16 марта в Аризоне планируют выступить:
Павел Котов – пятый запасной.
Полностью список участников здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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