Сафиуллин, Бублик, Нисикори и Фонсека заявились на «Челленджер 175» в Финиксе

Опубликована заявка «Челленджера» категории 175 в Финиксе.

Турнир пройдет на второй неделе «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

С 11 по 16 марта в Аризоне планируют выступить:

Павел Котов – пятый запасной.

Полностью список участников здесь .