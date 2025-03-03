Надаль о равных призовых: «Возможности должны быть равными. А зарплаты? Нет. В этом нет несправедливости»

Рафаэль Надаль высказался о равных призовых для мужчин и женщин.

«Я точно не лицемер. Мне не нравится быть лицемерным и говорить простые для меня вещи. Возможности должны быть равными. А зарплаты? Нет. В этом нет несправедливости.

Несправедливость в том, что нет равных возможностей. Если вы меня спросите, феминист ли я, я скажу, что да. Если вы считаете, что феминизм – это абсолютно равные возможности для мужчин и женщин, то я феминист. Но знаете, это понятие воспринимается слишком категорично».