Надаль о равных призовых: «Возможности должны быть равными. А зарплаты? Нет. В этом нет несправедливости»
Рафаэль Надаль высказался о равных призовых для мужчин и женщин.
«Я точно не лицемер. Мне не нравится быть лицемерным и говорить простые для меня вещи. Возможности должны быть равными. А зарплаты? Нет. В этом нет несправедливости.
Несправедливость в том, что нет равных возможностей. Если вы меня спросите, феминист ли я, я скажу, что да. Если вы считаете, что феминизм – это абсолютно равные возможности для мужчин и женщин, то я феминист. Но знаете, это понятие воспринимается слишком категорично».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ObjetivoLaSexta
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