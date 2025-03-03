Тарпищев о том, что советовал Шнайдер не есть сладкое: «Судя по всему, она прислушалась»

Шамиль Тарпищев заявил, что Диана Шнайдер прислушалась к его совету.

Ранее президент ФТР посоветовал 13-й ракетке мира не есть сладкое и следить за формой.

«Да, судя по всему, она прислушалась. Хотя, я ее не вижу постоянно. Вообще сладости – это проблема для теннисистов, многие могли бы играть гораздо лучше, если бы отказались от этого», – цитирует Тарпищева ТАСС.