Тарпищев о том, что советовал Шнайдер не есть сладкое: «Судя по всему, она прислушалась»
Шамиль Тарпищев заявил, что Диана Шнайдер прислушалась к его совету.
Ранее президент ФТР посоветовал 13-й ракетке мира не есть сладкое и следить за формой.
«Да, судя по всему, она прислушалась. Хотя, я ее не вижу постоянно. Вообще сладости – это проблема для теннисистов, многие могли бы играть гораздо лучше, если бы отказались от этого», – цитирует Тарпищева ТАСС.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости