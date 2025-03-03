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Фонсека завел тикток

18-летний Жоао Фонсека выложил первое видео в тиктоке.

В первом ролике бразилец показал, как проводит время на корте и за его пределами.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @fonsecaupdates
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