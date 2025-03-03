Алькарас проводит 150-ю неделю в топ-10
Третья ракетка мира Карлос Алькарас проводит 150-ю неделю в топ-10.
Испанец дебютировал в десятке 25 апреля 2022-го и с тех пор оттуда не выпадал.
130 из 150 недель он провел в топ-3.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Tennis
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