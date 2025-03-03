Первая ракетка мира Арина Соболенко начала 250-ю неделю в топ-10 рейтинга WTA.

Соболенко впервые поднялась в десятку 28 января 2019-го. Она провела 119 недель из 250 в топ-2, включая 28 недель на первой строчке рейтинга. Почему Арина Соболенко такая мощная и бьет сильнее мужчин?