Циципас посчитал количество мячей, которое используется в туре за сезон
Девятая ракетка мира Стефанос Циципас выложил пост о теннисных мячах.
«За сезон в ATP-туре используется около 68 тысяч теннисных мячей», – твитнул грек.
Циципас летел на дно – но сменил ракетку и теперь снова в топ-10
Какого цвета теннисные мячи: зеленые или желтые?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
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