Циципас посчитал количество мячей, которое используется в туре за сезон

Девятая ракетка мира Стефанос Циципас выложил пост о теннисных мячах.

«За сезон в ATP-туре используется около 68 тысяч теннисных мячей», – твитнул грек.

Циципас летел на дно – но сменил ракетку и теперь снова в топ-10

Какого цвета теннисные мячи: зеленые или желтые?