Алькарас, Ферстаппен и Дюплантис – среди номинантов на приз лучшему спортсмену года от Laureus
Объявлены претенденты на получение премии Laureus лучшему спортсмену года.
В 2025 году на награду претендуют теннисист Карлос Алькарас, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, прыгун с шестом Арман Дюплантис, пловец Леон Маршан и велогонщик Тадей Погачар.
Церемония вручения пройдет 21 апреля в Мадриде. В прошлом году награду получил Новак Джокович.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @LaureusSport
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