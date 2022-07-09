Кириос – Джоковичу: «После финала пойдем в ночной клуб и оторвемся»

Новак Джокович и Ник Кириос обменялись репликами перед финалом «Уимблдона». Сегодня они пересеклись на тренировочных кортах Aorangi Park.

Джокович: «Тебе понадобилось пять лет, чтобы сказать обо мне что-то хорошее».

Кириос: «Но я защитил тебя, когда это было важно».

Джокович: «Это правда, я это ценю».

Потом Кириос спросил у Джоковича в инстаграме: «Мы теперь друзья?» Серб ответил: «Если ты позовешь меня выпить или на ужин, я пойду😆👌. P.S. Завтрашний победитель платит😜».

Кириос согласился: «Договорились. Пойдем в ночной клуб и оторвемся🥜».

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