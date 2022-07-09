Виландер о финале «Уимблдона»: «Очевидно, что на бумаге Джокович – фаворит, но у Кириоса, возможно, лучшая подача со времен Сампраса»

Матс Виландер поделился ожиданиями от мужского финала «Уимблдона». Шестикратный чемпион Новак Джокович сыграет с Ником Кириосом.

«Очевидно, что на бумаге Джокович – фаворит, но у Кириоса, возможно, лучшая подача со времен Пита Сампраса. Непонятно, как Новак принимает столько мячей, но это же Новак, для него это нормально.

Думаю, все будет зависеть от подачи Кириоса. Если завтра будет его день в плане подачи, шансы будут. Однако переиграть Джоковича на задней линии, конечно, очень сложно. Так что да, Новак фаворит, но мы все хотим, чтобы Кириос играл здорово и финал получился отличным.

Думаю, трибуны будут на стороне проигрывающего. Хотя поначалу люди в основном будут болеть за Кириоса – те, кто придут на финал, не так часто его видели.

Более интересный вопрос, как Ник будет взаимодействовать со зрителями? Нужно ли ему сразу повести в счете, чтобы быть позитивным, нужно ли разговаривать с болельщиками, со своим боксом? Мы знаем, что Ник будет стараться задавить соперника подачей, а Новак – отодвигать его за заднюю линию.

Джокович играл на 68 турнирах «Большого шлема», выиграл 20 титулов и 32 раза выходил в финал. Это невероятный рекорд».

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