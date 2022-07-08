Джокович о финале «Уимблдона» против Кириоса: «В предыдущих матчах я не взял у него ни сета. Надеюсь, в этот раз получится иначе»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал, что его соперником в финале станет .

Австралиец ведет 2:0 в личных встречах, но оба матча прошли на харде в 2017 году.

«Точно могу сказать одно – в эмоциональном плане будет много фейерверков с обеих сторон (смеется).

Он впервые сыграет в финале «Большого шлема», ему нечего терять – и он всегда так играет. Он играет очень раскрепощенно, у него одна из мощнейших подач в туре, да и вообще мощная игра.

Мы с ним уже давно не играли, и я не взял у него ни одного сета. Надеюсь, в этот раз получится иначе. Это будет еще один финал «Уимблдона», который я так люблю, и я надеюсь, что опыт даст мне преимущество».

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