Джокович об отношениях с Кириосом: «Не знаю, можно ли назвать их бромансом, но они явно лучше, чем были до января этого года»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал слова об их «бромансе».

«Не знаю, можно ли назвать это бромансом (усмехается), но наши отношения явно лучше, чем были до января этого года.

Когда мне было очень тяжело в Австралии, он оказался одним из немногих игроков, которые публично меня поддержали. Я это по-настоящему ценю».

Также Джокович ответил, удивлен ли выходом австралийца в финал .

«В каком-то смысле это удивляет из-за его рейтинга. Возможно, не так много людей считали, что у него большие шансы выйти в финал.

Но я думаю, что игроки всегда понимают, насколько он опасен, особенно на траве, из-за его игрового стиля, настроя на корте, когда он так уверен в себе, смело действует. Он очень цельный игрок.

Если проанализировать его карьеру, то лучший теннис он всегда показывал против топов. Вот почему мы все его уважаем – мы знаем, на что он способен.

Поэтому для меня в этом нет ничего удивительного. Если честно, как поклонник тенниса я рад, что он в финале, потому что он очень талантлив. Все ждали от него больших успехов.

К тому же мы знаем, что происходило с ним на протяжении многих лет в психологическом и эмоциональном плане. На корте и за его пределами было много разных отвлекающих факторов, и ему не удавалось добиться такой стабильности.

Такой классный игрок, как он, должен быть в финале, и он этого заслуживает».

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