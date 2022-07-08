Джокович о саркастичных поцелуях в сторону трибун: «Я посылал их человеку, который за меня болел»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович ответил, кому были адресованы саркастичные воздушные поцелуи после полуфинала «Уимблдона».
Зрители по ходу матча поддерживали британца Кэмерона Норри. Один из них закричал во время розыгрыша в четвертом сете. После матча с трибун послышался свист.
«Я посылал их человеку, который за меня болел», – сказал Джокович на пресс-конференции.
«Всегда неприятно, когда весь стадион поддерживает твоего соперника. Конечно, я ожидал этого перед матчем. Это было логично, потому что он местный герой, они хотели, чтобы он победил. Я знал, в какую атмосферу попаду. Но мне показалось, что я неплохо сохранял концентрацию.
Публика в большинстве случаев на стороне моих соперников, за карьеру я к этому привык.
Чем чаще ты сталкиваешься с подобными ситуациями, тем лучше ты к ним готов», – добавил Джокович.
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