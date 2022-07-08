Джокович о саркастичных поцелуях в сторону трибун: «Я посылал их человеку, который за меня болел»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» ответил, кому были адресованы саркастичные воздушные поцелуи после полуфинала .

Зрители по ходу матча поддерживали британца . Один из них закричал во время розыгрыша в четвертом сете. После матча с трибун послышался свист.

«Я посылал их человеку, который за меня болел», – сказал Джокович на пресс-конференции.

«Всегда неприятно, когда весь стадион поддерживает твоего соперника. Конечно, я ожидал этого перед матчем. Это было логично, потому что он местный герой, они хотели, чтобы он победил. Я знал, в какую атмосферу попаду. Но мне показалось, что я неплохо сохранял концентрацию.

Публика в большинстве случаев на стороне моих соперников, за карьеру я к этому привык.

Чем чаще ты сталкиваешься с подобными ситуациями, тем лучше ты к ним готов», – добавил Джокович.

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