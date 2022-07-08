Джокович о том, что переломил ход полуфинала с Норри, когда надел кепку: «Иногда все настолько просто»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» поделился эмоциями после выхода в финал . Сегодня он обыграл (2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

«Я не очень хорошо начал. В первом сете он был сильнее.

Я провел уже много полуфиналов на «Больших шлемов», но выходить на корт всегда непросто – много давления и ожиданий, возложенных как самим собой, так и другими людьми. А Кэмерону было нечего терять, он проводит, наверное, лучший турнир в жизни. Хотя играть дома, конечно, непросто.

Он отличный игрок, я его очень уважаю и желаю успехов».

Также Джокович прокомментировал то, что переломил ход матча после того, как надел кепку.

«Иногда все настолько просто. Или нет (усмехается).

Сегодня было очень жарко – по-моему, самый жаркий день турнира. И в начале матча я был немного зажат, скованно наносил удары. А Кэмерон доминировал в игре.

Во втором сете мне повезло сделать брейк – он смазал несколько легких ударов, подарил мне гейм. После этого ход матча изменился.

Это подчеркивает важность каждого момента в полуфинале «Большого шлема», – сказал Джокович в послематчевом интервью.

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