Джокович о том, что переломил ход полуфинала с Норри, когда надел кепку: «Иногда все настолько просто»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович поделился эмоциями после выхода в финал «Уимблдона». Сегодня он обыграл Кэмерона Норри (2:6, 6:3, 6:2, 6:4).
«Я не очень хорошо начал. В первом сете он был сильнее.
Я провел уже много полуфиналов на «Больших шлемов», но выходить на корт всегда непросто – много давления и ожиданий, возложенных как самим собой, так и другими людьми. А Кэмерону было нечего терять, он проводит, наверное, лучший турнир в жизни. Хотя играть дома, конечно, непросто.
Он отличный игрок, я его очень уважаю и желаю успехов».
Также Джокович прокомментировал то, что переломил ход матча после того, как надел кепку.
«Иногда все настолько просто. Или нет (усмехается).
Сегодня было очень жарко – по-моему, самый жаркий день турнира. И в начале матча я был немного зажат, скованно наносил удары. А Кэмерон доминировал в игре.
Во втором сете мне повезло сделать брейк – он смазал несколько легких ударов, подарил мне гейм. После этого ход матча изменился.
Это подчеркивает важность каждого момента в полуфинале «Большого шлема», – сказал Джокович в послематчевом интервью.