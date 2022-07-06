Рыбакина о смене спортивного гражданства: «В Казахстане мне очень помогли. В меня поверили и сделали все, чтобы я могла играть и прогрессировать»

Полуфиналистка прокомментировала то, что выступает за Казахстан, хотя родилась в Москве. Она сменила спортивное гражданство в 2018-м.

«Я родилась в России, но выступаю за Казахстан. Уже проделала большой путь – выступала на Олимпиаде, в Кубке Федерации.

В Казахстане мне очень помогли. Я чувствую огромную поддержку людей и с радостью выступаю за Казахстан. И мне кажется, что мои результаты помогают спорту в Казахстане.

Там в меня поверили и сделали все возможное, чтобы я могла играть и прогрессировать. Мне предоставили все условия для тренировок. Конечно, это мне очень помогло».

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