Швентек четвертый раз в сезоне проиграла сет с баранкой

Ига Швентек уступила Елене Рыбакиной во втором туре итогового турнира.

Матч закончился со счетом 6:3, 1:6, 0:6.

Полька проиграла сет с баранкой 14-й раз в карьере и четвертый в сезоне. Последний раз она уступила партию без взятого гейма в матче четвертого круга тысячника в Пекине против Эммы Наварро .

До этого сезона Швентек не проигрывала сет под ноль с 2021 года.

Рыбакина , в свою очередь, одержала 40-ю победу на харде в 2025-м. Она выйдет в полуфинал итогового турнира с первого места, если сегодня Аманда Анисимова обыграет Мэдисон Киз .