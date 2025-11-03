16

Швентек четвертый раз в сезоне проиграла сет с баранкой

Ига Швентек уступила Елене Рыбакиной во втором туре итогового турнира.

Матч закончился со счетом 6:3, 1:6, 0:6.

Полька проиграла сет с баранкой 14-й раз в карьере и четвертый в сезоне. Последний раз она уступила партию без взятого гейма в матче четвертого круга тысячника в Пекине против Эммы Наварро.

До этого сезона Швентек не проигрывала сет под ноль с 2021 года.

Рыбакина, в свою очередь, одержала 40-ю победу на харде в 2025-м. Она выйдет в полуфинал итогового турнира с первого места, если сегодня Аманда Анисимова обыграет Мэдисон Киз.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoWTA Finals
logoЕлена Рыбакина
logoWTA
logoИга Швентек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Афины (ATP). Вавринка играет с Ван де Зандшульпом, Опелка поборется с Копршивой, Табило, Боржес вышли во 2-й круг, Попырин выбыл
18 минут назадLive
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Анисимова поборется с Киз, Швентек уступила Рыбакиной
35 минут назадLive
Мец (ATP). Мпетши Перрикар играет с Сачко, Берреттини встретится с Алисом, Казо, Тьен, Сонего вышли во 2-й круг, Атман выбыл
53 минуты назадLive
Ольховский о шансах россиянок на титул в Эр-Рияде: «На итоговом можно проиграть один-два матча, а затем выиграть турнир»
57 минут назад
Беккер о том, что мог стать тренером Синнера: «Я не знал, чем закончится дело о банкротстве, поэтому не был готов взять на себя обязательства»
сегодня, 15:03
Джокович провел фотосессию в Афинах: «Заряжаюсь энергией греческого бога⚡️»
сегодня, 14:05Фото
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Кудерметова и Мертенс встретятся с Мухаммед и Схюрс, Се и Остапенко обыграли Паолини и Эррани
сегодня, 13:33
Евгений Кафельников: «Медведев в этом году не заслужил играть на итоговом»
сегодня, 12:51
Арина Соболенко: «В прошлом году приехала в Эр-Рияд полностью выжатой. В этом постаралась разгрузить календарь»
сегодня, 11:44
Зверев о травме лодыжки: «Надеюсь, смогу сыграть на итоговом – даже если на уколах»
сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Соболенко, Швентек и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
вчера, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59