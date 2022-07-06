Рыбакина впервые вышла в полуфинал «Большого шлема»

Теги Уимблдон WTA Симона Халеп Айла Томлянович Елена Рыбакина Теннис

Представительница Казахстана Елена Рыбакина в четвертьфинале «Уимблдона» обыграла Айлу Томлянович – 4:6, 6:2, 63.

23-летняя уроженка Москвы впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема». Она 12-й раз играет в основной сетке.

В целом для Рыбакиной это будет 13-й полуфинал уровня WTA и третий – на траве.

За место в финале Рыбакина, по ходу турнира обыгравшая всего одну теннисистку топ-50 (занимающую 44-е место Томлянович) поборется с чемпионкой-2019 Симоной Халеп.

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