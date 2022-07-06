Рыбакина о камбэке против Томлянович: «Я начала довольно медленно, подавала не очень – может быть, нервничала»

23-я ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала победу в четвертьфинале «Уимблдона» над Айлой Томлянович – 4:6, 6:2, 6:3.
«Я начала довольно медленно, подавала не очень – может быть, нервничала. Айла играла здорово, очень хорошо оборонялась.
Я старалась сосредоточиться на подаче и найти свою игру. В итоге мне удалось».
В полуфинале Рыбакина сыграет с чемпионкой-2019 Симоной Халеп.
«Это будет серьезное испытание. Мы уже несколько раз встречались на других покрытиях, и всегда было тяжело.
Надеюсь, мы снова проведем хороший матч. И я постараюсь показать максимум».
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