Рыбакина о том, что на «Уимблдон» не допустили россиянок: «Очень жаль, что тут нет других… Других подруг»

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Елена Рыбакина прокомментировала то, что на «Уимблдон» не допустили теннисисток из России и Беларуси. Рыбакина сама родилась в Москве, но уже четыре года выступает за Казахстан.

Сегодня она впервые вышла в четвертьфинал «Уимблдона».  

«Очень жаль, что тут нет других… Других подруг. Но все равно будут очень хорошие матчи.

Надеюсь, в следующем году все будет иначе, и мы сможем все вместе выступить. Хотя мы мало что можем изменить. Я надеюсь, что в следующем году все будет как раньше».

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