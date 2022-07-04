Рыбакина о том, что на «Уимблдон» не допустили россиянок: «Очень жаль, что тут нет других… Других подруг»

прокомментировала то, что на не допустили теннисисток из России и Беларуси. Рыбакина сама родилась в , но уже четыре года выступает за Казахстан.

Сегодня она впервые вышла в четвертьфинал «Уимблдона».

«Очень жаль, что тут нет других… Других подруг. Но все равно будут очень хорошие матчи.

Надеюсь, в следующем году все будет иначе, и мы сможем все вместе выступить. Хотя мы мало что можем изменить. Я надеюсь, что в следующем году все будет как раньше».

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