Рыбакина после победы над Швентек: «Надеюсь, смогу играть так весь турнир»

Елена Рыбакина прокомментировала победу во втором туре итогового турнира.

Она обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек – 3:6, 6:1, 6:0.

Казахстанка вышла на второе место среди действующих игроков по количеству побед (11) над №1 или №2. Больше только у Винус Уильямс – 28.

«Играть против Иги всегда сложно – она показывает очень интенсивный теннис. В первом сете я немного медлила, и она сразу сделала брейк, так что было непросто. Но во втором сете я собралась, подача стала лучше, и мне удалось играть активнее и выигрывать каждый розыгрыш. Очень довольна игрой и благодарна за поддержку.

Я рада, что смогла сохранить концентрацию, даже проиграв первый сет. Старалась оставаться агрессивной, следовать тактике, которую обсудила с тренером, и больше сосредоточиться на подаче. Я почувствовала уверенность во втором сете, и все стало получаться. Надеюсь, смогу играть так весь турнир.

Последние недели я играю очень хорошо, и приятно видеть, как с каждым матчем я становлюсь лучше и показываю результат. Здесь я стараюсь работать над мелочами – это отличная возможность играть против сильнейших. С нетерпением жду следующей встречи и хочу показать ту же интенсивность», – сказала Рыбакина в интервью на корте.