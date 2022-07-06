Татьяна Мария: «Я стараюсь быть нормальной мамой, насколько это возможно. После матча поменяю младшей памперсы»

Полуфиналистка «Уимблдона» 34-летняя Татьяна Мария прокомментировала то, что 15 месяцев назад родила вторую дочь. Ее дети (первой дочке сейчас восемь лет) ездят с ней по турнирам, а муж ее тренирует.

«Думаю, для меня самое важное в жизни – это быть мамой двоих детей. Ничто этого не изменит.

Да, я в полуфинале «Уимблдона», и это невероятно, но я все равно остаюсь мамой. После матча я пойду к своим детям и буду делать то же самое, что и всегда.

Я поменяю ей памперсы, так что все нормально. Я стараюсь быть нормальной мамой, насколько это возможно, потому что я горжусь быть мамой.

Думаю, было много людей, которые не верили, что я смогу вернуться. Но родные и близкие никогда не сомневались. Это здорово, и я горжусь тем, что моя семья всегда меня поддерживает.

Быть мамой – для меня вершина всего. Думаю, это и помогает мне в теннисе, потому что сейчас дети – мой приоритет. Я играю в теннис и стараюсь выступать как можно лучше, но это не главное.

Если я приезжаю на турнир, главное, чтобы дети были счастливы, здоровы и чтобы все было в порядке. Это самое главное для меня и моего мужа. Поэтому у нас все хорошо – мы одна команда, все делаем сообща. И мы никогда не ссоримся из-за тенниса, потому что самое главное – это семья. И так будет всегда».

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