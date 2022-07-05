34-летняя Мария впервые вышла в полуфинал «Большого шлема» через 15 месяцев после рождения второй дочери

103-я ракетка мира Татьяна Мария в четвертьфинале «Уимблдона» обыграла №97 Юле Нимайер – 4:6, 6:2, 6:4. Во втором и третьем сетах она уступала с брейком.

За счет этой победы немка, в этом году выигравшая титул WTA в Боготе, впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Большого шлема».

Напомним, 15 месяцев назад Мария родила вторую дочь. Ее дети (первой дочке сейчас восемь лет) ездят с ней по турнирам, а муж ее тренирует.

Теперь она сыграет с Онс Жабер или Мари Бузковой.

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