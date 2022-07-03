Мария после выхода в четвертьфинал «Уимблдона»: «Я так горжусь тем, что я мама. Лучше этого в мире ничего нет»

34-летняя прокомментировала выход в четвертьфинал . Она обыграла (5:7, 7:5, 7:5), отыграв два матчбола во втором сете.

«У меня нет слов, чтобы описать поддержку зрителей. Даже когда я уступала 1:4 во втором сете, вы были рядом, вы меня подталкивали. Так что я сказала: «Они в меня верят, так что и я в себя верю». И продолжила бороться.

Когда у нее были матчболы, я просто думала: «Борись. Еще ничего не кончено». Вообще это был потрясающий матч».

Также Мария прокомментировала то, что 15 месяцев назад родила вторую дочь. Ее дети (первой дочке сейчас восемь лет) ездят с ней по турнирам, а муж ее тренирует.

«Я так горжусь тем, что я мама. Лучше этого в мире ничего нет. Я очень люблю своих детей.

Потрясающе, что мы всей семьей проходим такой путь».

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