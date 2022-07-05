Джокович о пятисетовой победе над Синнером: «Во второй партии я начал сомневаться в своих ударах, но потом произнес вдохновляющую речь»

Новак Джокович рассказал, как ушел с 0:2 по сетам в матче с Янником Синнером. Серб победил 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 и 11-й раз вышел в полуфинал «Уимблдона».

«Во втором сете я начал сомневаться в своих ударах. Янник играл с правильным настроем, больше верил в себя. У него было достаточно уверенности, чтобы диктовать игру. А я был слишком пассивен, такое бывает. Если честно, я действительно больше оборонялся».

Также он ответил, как настраивался на камбэк перед третьим сетом.

«Я произнес вдохновляющую речь. Такие вещи помогают, когда ты пытаешься подобрать правильные слова, чтобы, скажем так, реанимировать себя.

Я использовал эту технику, когда проигрывал Циципасу в финале «Ролан Гаррос»-2021. Но это не всегда работает. Нет гарантии, что это будет работать всегда».

Джокович – титан! Пересобрал себя в туалете, ушел с 0:2 по сетам и выиграл 26-й подряд матч на «Уимблдоне»

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