Джокович седьмой раз отыгрался с 0:2 по сетам и одержал 26-ю победу на «Уимблдоне» подряд

Третья ракетка мира Новак Джокович победил Янника Синнера в четвертьфинале «Уимблдона» (5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2).

Серб седьмой раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. В целом его баланс в пятисетовых матчах стал 37:10.

Джокович 43-й раз добрался до 1/2 турнира «Большого шлема». Больше только у Роджера Федерера (46). На «Уимблдоне» шестикратный чемпион вышел в полуфинал 11-й раз.

На травяном «Шлеме» Джокович не проигрывает с 2017 года. Он одержал уже 26 побед подряд. Всего в Лондоне на его счету 84 победы (больше только у Федерера – 105).

За место в финале он сыграет с Кэмероном Норри или Давидом Гоффеном.

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