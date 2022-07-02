Джокович о ковиде на «Уимблдоне»: «Я особо не беспокоюсь. Просто стараюсь оставаться здоровым»

Новак Джокович рассказал о мерах предосторожности из-за ковида на «Уимблдоне».

«В основном я бываю на кортах и дома с семьей. Я, как и Рафа, почти не выхожу из дома.

Я, так сказать, особо не беспокоюсь. Просто стараюсь оставаться здоровым, держать концентрацию и играть на турнире. Прямо сейчас я не думаю, подхвачу ли я ковид или нет. Но, конечно, всем необходимо быть осторожными, особенно учитывая то, через что мы прошли за последние два года».

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