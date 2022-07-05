Джокович о камбэке против Синнера: «Туалетный перерыв был переломным моментом»

Новак Джокович рассказал, за счет чего отыгрался с 0:2 по сетам у Янника Синнера – 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 в четвертьфинале «Уимблдона».

«Во-первых, хочу поздравить Янника с отличным результатом. Уверен, у него будет еще много возможностей в больших матчах. Он очень молодой, но последние несколько лет стабильно стоит в топ-10 или топ-15. У него еще много времени.

Сегодня ему не повезло, но он провел отличный турнир, и я желаю ему удачи в дальнейшем.

Что касается первых двух сетов, то по сравнению с последними тремя это был другой матч. Два сета он играл лучше. Потом я ушел с корта, немного освежился, взял туалетный перерыв. Немного поговорил с собой в зеркале… Правда, так и было.

Иногда в таких обстоятельствах, когда у тебя мало что получается на корте, а соперник доминирует, требуется небольшой перерыв и разговор с собой. Нужно перестроиться, заново собраться с мыслями и пересобрать все, что у тебя есть.

Мне повезло, что я очень хорошо начал третий сет, рано сделал брейк. Это придало мне уверенности. И я увидел небольшие сомнения в его игре и его движении. Опыт подобных матчей помог мне справиться с давлением».

На предположение, что брейк в третьем сете был переломным моментом, Джокович ответил: «Туалетный перерыв был переломным моментом.

Мне посчастливилось профессионально играть в теннис уже 20 лет, но я все равно сталкиваюсь с теми же сомнениями, что и все остальные. Внутренняя борьба – всегда главная борьба на корте. И когда ты в ней побеждаешь, внешние обстоятельства обычно складываются в твою пользу.

Я всегда верю, что могу отыграться, делал это не раз. Может быть, помог опыт, может быть – туалетный перерыв. Или все вместе. Я просто рад, что прошел дальше».

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