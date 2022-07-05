Новак Джокович: «С Циципасом почти случилось то, что со мной на US Open-2020. Ему повезло, что в матче с Кириосом он не попал мячом прямо на трибуны»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал эмоциональные вспышки и в третьем круге .

«Есть игроки, чье поведение тебя провоцирует или раздражает. И есть соперники, которые так себя не ведут. Это индивидуальный вид спорта, мы все разные, и понимание, что хорошо, а что нет, относительно, потому что есть разные взгляды на произошедшее в их матче.

С Циципасом почти случилось то, что со мной на . Ему повезло, что он не попал мячом прямо на трибуны, хотя мяч отскочил в стену, а затем в кого-то из зрителей, потому что удар был очень сильный.

У меня была такая ситуация в прошлом, и я знаю, каким эмоционально тяжелым может быть теннис. С другой стороны, мне стыдно, и я всегда сожалею, когда совершаю подобную ошибку, и прошу прощения у всех, потому что знаю, что такое поведение неприемлемо. Я надеюсь, что сам Циципас понимает, что совершил ошибку и что ему очень повезло, потому что был риск кого-то травмировать и получить дисквалификацию.

Есть люди, которые говорят, что любые способы привлечь внимание к теннису ему на пользу, но я не могу с этим полностью согласиться. Существуют спортивные ценности и поведение, которое мы как их коллеги хотим видеть на корте.

Меня дисквалифицировали два года назад, когда я попал мячом в линейную, поэтому я не могу говорить как человек, который никогда не делал ничего плохого на корте или никогда не ломал ракетку. Наоборот, я много раз вел себя неправильно и неспортивно, позволял себе вспышки эмоций, но я всегда старался вести себя по-спортивному и уважать соперников».

Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

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