Броади о поведении Кириоса на «Уимблдоне»: «Если Ник готов победить тебя и заодно развлечь зрителей, то почему нет? По-моему, это полезно для спорта»

Британец Лиам Броади прокомментировал поведение Ника Кириоса на .

«Мне нравится. Я считаю, что Ник великолепен для нашего спорта. В конце концов, психология важна в теннисе не меньше, чем талант или физика.

На мой взгляд, если ты не можешь его победить, когда он делает такие вещи, то дело в тебе. Если Ник готов победить тебя и заодно развлечь зрителей, то почему нет? По-моему, это полезно для спорта.

Иногда он может переборщить и зайти слишком далеко, как против Циципаса и в предыдущем матче, когда он плюнул в сторону кого-то на трибуне. Да, тогда он немного перешел черту. Но что касается матча с Циципасом... Я знаю Стефа, и он хороший парень, но я не уверен, что это правда был буллинг. Так может показаться, когда он так ведет себя перед полным стадионом, и, конечно, уимблдонские болельщики любят Ника Кириоса».

Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

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