Циципаса оштрафовали на $10 000 за матч с Кириосом

Теги Уимблдон ATP Ник Кириос Стефанос Циципас Теннис

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас получил штраф за неспортивное поведение в матче с Ником Кириосом на «Уимблдоне». По ходу встречи грек выбил мяч на трибуны, получил два предупреждения, и его оштрафовали на 10 тысяч долларов.

Кириос, в свою очередь, оштрафован на четыре тысячи за нецензурную брань. Ранее его тоже оштрафовали на 10 тысяч.

Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

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