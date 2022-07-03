Циципаса оштрафовали на $10 000 за матч с Кириосом

Пятая ракетка мира получил штраф за неспортивное поведение в матче с на . По ходу встречи грек выбил мяч на трибуны, получил два предупреждения, и его оштрафовали на 10 тысяч долларов.

Кириос, в свою очередь, оштрафован на четыре тысячи за нецензурную брань. Ранее его тоже оштрафовали на 10 тысяч.

Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

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