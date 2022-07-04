Кэш о поведении Кириоса в матче с Циципасом: «Полнейший цирк. Развлекает ли это? Возможно. Но всему есть предел»

Чемпион -1987 австралиец Пэт Кэш раскритиковал поведение в матче «Уимблдона» против .

«Будем надеяться, что он не скатится еще ниже, чем в субботу. Это был полнейший беспредел. Как теннисист он опустился на самый низкий уровень, какой я только могу представить. Это касается давления на соперника, жульничества, манипуляций, оскорблений, агрессии в адрес судей на вышке, линейных. Ему повезло, что он вообще доиграл первый сет, его еще тогда должны были дисквалифицировать.

С этим нужно что-то делать – это полнейший цирк. Развлекает ли это? Да, возможно. Но всему есть предел.

Циципас взял челлендж, он подошел к нему и начал жаловаться, говорил ему в лицо – это часть давления на соперника, он использует эти приемы, и я считаю, что всему предел.

Я не против небольших хитростей, но, учитывая масштабы, его поведение просто выходит из-под контроля.

И в итоге судья на вышке потерял контроль над ситуацией. Болдети бегали по корту во время подачи Кириоса, он даже не сбавил темп.

Циципаса в это затянуло – так что было интересно и увлекательно, но, по-моему, все зашло слишком далеко».

Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

Пэт Кэш – теннисный рок-н-рольщик. Говорил, что проигрывал из-за гонореи, а его клетчатую бандану надели даже на статую

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе